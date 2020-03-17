В Екатеринбурге начинается суд над сыном полковника Росгвардии из-за смертельного ДТП у "Алатыря"

В Екатеринбурге назначена дата предварительного слушания по уголовному делу сына полковника Росгвардии Владимира Васильева, обвиняемого в совершении смертельного ДТП у "Алатыря" летом прошлого года.

Напомним, по версии следствия, молодой человек, находясь за рулем чужого автомобиля, на улице Малышева врезался в такси. В результате погибли таксист и его пассажир.

На прошлой неделе прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Васильева. Оно было направлено в суд.

Как сообщили Накануне.RU в Ленинском районном суде Екатеринбурга, дело поступило к ним в минувшую пятницу. После этого была назначена дата предварительного заседания. Оно запланировано на понедельник, 30 марта.

Ранее стало известно, что перед ДТП у "Алатыря" Владимир Васильев едва не устроил еще несколько серьезных аварий.