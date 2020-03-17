27 Сентября 2020
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Игорь Володин (2019) | Фото: Накануне.RU

"Володин ведет себя, как ревнивая жена!" В думе Екатеринбурга требуют отставки спикера 

Эпатажный екатеринбургский "справоросс" Александр Колесников ответил на обвинения спикера гордумы Игоря Володина в свой адрес о проталкивании интересов. Общаясь с журналистом Накануне.RU, парламентарий сравнил Володина с ревнивой женой.

Напомним, эксперты заявляли о том, что у спикера гордумы проснулись диктаторские замашки. Ранее Игорь Володин попытался снять Александра Колесникова с поста главы комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. Спикер объяснял такую необходимость тем, что якобы депутат - руководитель УК проталкивает свои интересы. Но попытка провалилась. Сегодня Екатеринбургская дума утвердила снятие с должности главы комиссии по местному самоуправлению депутата Алексея Вихарева. Володин заявил, что депутат занимается самопиаром.

Колесников прокомментировал сегодняшнее решение и выпады Володина.

"Володин сказал полную ерунду. То, что Турчак общается с Вихаревым, а не с Володиным, - пусть себе вопросы задает. Игорь Валерьевич сел на быка. Володин, как ревнивая жена. Кстати, и Вихарев, и Володин оба косноязычны. Но Вихарев посимпатичнее и поэтому журналисты с ним общаются. Думаю, что выступление Володин писал себе не сам", - заявил Колесников.

Александр Колесников на заседании екатеринбургской городской думы(2019)|Фото: Накануне.RU

Отметим, по всей видимости, речь идет о письме Вихарева секретарю генсовета "ЕР" Андрею Турчаку с просьбой вмешаться в переезд гордумы в помещения ЦУМа, в ответ Вихареву даже якобы позвонили из аппарата Турчака и обещали разобраться.

Между тем, Колесников продолжает - он считает все обвинения Володина против себя несостоятельными.

"Кстати, где кто кого лоббирует? Где моя УК тарифы подняла? Я был против увеличения тарифов и обращался к губернатору. Я был против налогов. У нас в жилфонде нет даже аварийного жилья. Человек просто пальцем в небо ткнул", - сказал Колесников..

На вопрос о том, должен ли Володин продолжать оставаться спикером, "справоросс" ответил конкретно:

"Понимаете, английское слово "speak" переводится, как "говорить". Может ли Игорь Валерьевич говорить? Нет!"

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"Володин ведет себя, как ревнивая жена!" В думе Екатеринбурга требуют отставки спикера 

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Теги: Игорь Володин, Александр Колесников, Екатеринбургская городская дума



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