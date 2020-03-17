27 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Евгений Петросян на отдыхе в Дубае. (2020) | Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Не изолировались: 74-летний Петросян и Алеся Кафельникова отдыхают в Дубае

Пока одни российские знаменитости то и дело нарушают карантин, через пару-тройку дней после поездки наведываясь на светское мероприятие, другие ловят последние солнечные денечки у заграничных морей.

Последние – потому что, например, Объединенные Арабские Эмираты временно приостанавливают выдачу любых виз с 17 марта для всех, за исключением дипломатов. В стране с одним из самых больших аэропортов в мире насчитывается уже почти сотня заболевших коронавирусом COVID-19.

Ограничение не касается ранее выданных виз, поэтому, например, юная модель Алеся Кафельникова проводит здесь свой отпуск. Ей пришлось на днях уехать из Куршавеля  - власти Франции, Италии и Швейцарии досрочно закрыли сезон в Альпах, а после и вовсе закрыли границы государств для иностранцев. Кафельникова решила, что ее ничто не остановит в желании отдохнуть и отхватила буквально последние билеты в Дубай.

Евгений Петросян на отдыхе в Дубае. |Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Там же проводят отпуск 74-летний юморист Евгений Петросян и его 31-летняя помощница Татьяна Брухунова. Последняя смело гуляет по торговым центрам и восхищенно рассматривает наряд от Dior, а Евгений Ваганович лежит на пляже и катается по пустыне на верблюдах. В комментариях в соцсетях многие советуют Петросяну быть осторожнее – все-таки он человек в возрасте и относится к группе риска по коронавирусу.

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Не изолировались: 74-летний Петросян и Алеся Кафельникова отдыхают в Дубае

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Теги: дубай, оаэ, алеся кафельникова, евгений петросян, татьяна брухунова



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