Алекперов потратил миллиард на акции "ЛУКОЙЛа"

Глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов купил акции компании на внушительную сумму – почти на 1 млрд руб., говорится в отчёте организации, размещённом на портале раскрытия корпоративной информации, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Алекперов купил 200 тыс. обыкновенных акций принадлежащей ему компании. Заплачено за них 950 млн руб.

Напомним, ранее стало известно, что глава "НОВАТЭК" Леонид Михельсон для поддержки компании в дни обвала фондового рынка купил её акции на $7 млн.