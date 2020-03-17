Украина закрылась от Крыма

Украина приостановила работу пунктов пропуска на границе с российским Крымом минимум до 3 апреля, сообщает погранслужба страны.

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Пропускать в Крым будут только тех, у кого есть украинский паспорт и в котором стоит старая украинская прописка на территории бывшей АР Крым или в Севастополе.

Из Крыма разрешат въезжать только тем, у кого есть украинский паспорт, в котором стоит прописка на территории Украины.

То есть для всех россиян по российскому паспорту граница будет закрыта.

Напомним, с 17 марта Украина приостановила пассажирское сообщение со всеми странами и запретила въезд иностранцам.