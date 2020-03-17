"Как минимум, придется извиниться": депутат Вихарев заявил о последствиях для Володина за свое снятие

27 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область Уральский ФО
Алексей Вихарев (2019) | Фото: Накануне.RU

"Как минимум, придется извиниться": депутат Вихарев заявил о последствиях для Володина за свое снятие

Депутат Алексей Вихарев, лишившийся сегодня поста председателя комиссии ЕГД по местному самоуправлению, назвал отъем должности политически мотивированным. Между тем, как передает корреспондент Накануне.RU, спикера ждут последствия за слова про "самопиар и дискредитацию города на федеральном уровне".

"Я считаю, что решение абсолютно политическое. Здравомыслящих аргументов в пользу моей отставки не прозвучало. Все, что мы слышали, это домыслы, оценочные суждения и не более того. За должность председателя комиссии я не держусь. У меня появляется теперь больше времени на работу в округе. Пользуясь случаем, хочу обратиться к своим избирателям. Уважаемые жители Орджоникидзевского района! Я продолжаю оставаться депутатом. Я по- прежнему буду встречаться с вами в округе и в территориях. Буду по-прежнему так же активно отстаивать ваши интересы. То, что произошло сегодня в думе, это отставка организационного характера. Я уверен, что впереди у нас с вами еще много побед. Думаю, что слова Володина - это голословные обвинения. Нет никаких доказательств. Как минимум, придется извиниться. Некорректно так заявлять спикеру с трибуны", - отметил Вихарев.

На вопрос о том, подаст ли политик в суд на спикера-"диктатора", Алексей Вихарев загадочно заявил о том, что не нужно торопиться.

"Наша задача - улучшать городское хозяйство, а не устраивать споры. Кстати, работа комиссии стала за все это время более слаженной. Даже мой оппонент Киселев это признал", - отметил народный избранник.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Как минимум, придется извиниться": депутат Вихарев заявил о последствиях для Володина за свое снятие

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Алексей Вихарев, Игорь Володин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 17.03.2020 21:49 Мск Вихрь свержения: кто, как и почему голосовал за смещение депутата Вихарева с поста

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.03.2020 09:25 Мск Депутата Вихарева сняли с поста главы комиссии - Володин продавил решение
Ранее 17.03.2020 09:25 Мск Спикер екатеринбургской думы обвинил депутата Вихарева в самопиаре и дискредитации города
Ранее 25.02.2020 13:07 Мск "Причина в грубости и мате". Спикер екатеринбургской думы объяснил свою атаку на самого эпатажного депутата
Ранее 25.02.2020 12:37 Мск "Женщины попросили". Володин объяснил отсутствие вопроса об отставке Вихарева приближающимся 8 марта
Ранее 25.02.2020 09:14 Мск Спикер гордумы передумал лишать полномочий одного из самых активных екатеринбургских депутатов
Ранее 19.02.2020 10:59 Мск "Это провокация перед большой войной, в которую втянут и губернатора", - Вихарев отреагировал на свою отставку
Ранее 19.02.2020 08:40 Мск Володин не унимается: Вихарева по политическим причинам сместили с поста главы комиссии
Ранее 18.02.2020 17:16 Мск "Городская дума превращается в ИП Володин": Колесников ответил на попытку спикера свергнуть его с должности
Ранее 18.02.2020 13:55 Мск Узурпация думы началась: в Екатеринбурге попытались лишить поста одного из самых заметных депутатов
Ранее 11.02.2020 16:40 Мск Спикер гордумы Екатеринбурга "узурпирует власть" - Володин получает право решающего голоса в комиссиях

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети