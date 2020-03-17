"Как минимум, придется извиниться": депутат Вихарев заявил о последствиях для Володина за свое снятие

Депутат Алексей Вихарев, лишившийся сегодня поста председателя комиссии ЕГД по местному самоуправлению, назвал отъем должности политически мотивированным. Между тем, как передает корреспондент Накануне.RU, спикера ждут последствия за слова про "самопиар и дискредитацию города на федеральном уровне".

"Я считаю, что решение абсолютно политическое. Здравомыслящих аргументов в пользу моей отставки не прозвучало. Все, что мы слышали, это домыслы, оценочные суждения и не более того. За должность председателя комиссии я не держусь. У меня появляется теперь больше времени на работу в округе. Пользуясь случаем, хочу обратиться к своим избирателям. Уважаемые жители Орджоникидзевского района! Я продолжаю оставаться депутатом. Я по- прежнему буду встречаться с вами в округе и в территориях. Буду по-прежнему так же активно отстаивать ваши интересы. То, что произошло сегодня в думе, это отставка организационного характера. Я уверен, что впереди у нас с вами еще много побед. Думаю, что слова Володина - это голословные обвинения. Нет никаких доказательств. Как минимум, придется извиниться. Некорректно так заявлять спикеру с трибуны", - отметил Вихарев.

На вопрос о том, подаст ли политик в суд на спикера-"диктатора", Алексей Вихарев загадочно заявил о том, что не нужно торопиться.

"Наша задача - улучшать городское хозяйство, а не устраивать споры. Кстати, работа комиссии стала за все это время более слаженной. Даже мой оппонент Киселев это признал", - отметил народный избранник.