27 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
коронавирус, защитный костюм (2020) | Фото: t.me/notgood009

На Украине ввели уголовную ответственность за нарушение карантина

Верховная рада Украины на экстренном заседании приняла закон о мерах по предотвращению распространения коронавируса. Он предусматривает строгую ответственность за нарушение карантинных мероприятий - штраф 17-34 тыс. гривен, а для должностных лиц - 34-170 тыс. при средней зарплате в стране 10 тыс.

За нарушение санитарных норм и правил по предотвращению инфекционных заболеваний могут посадить на срок до 3 лет. Если же такое нарушение повлекло смерть человека или тяжелые последствия, то виновный может получить от 5 до 8 лет тюрьмы.

Также предусмотрены большие доплаты медработникам, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания.

Карантин отнесен к форс-мажорным обстоятельствам, и в течение 30 дней после него запрещается прекращение или приостановление оказания жилищно-коммунальных услуг из-за их неоплаты.

Как сообщало Накануне.RU, президент Владимир Зеленский призвал ввести жесткие меры, в том числе закрыть почти все и полностью прекратить пассажирское сообщение между городами. Все эти меры были поддержаны правительством.
Также было решено закрыть на въезд и выезд четыре города, где находятся АЭС, - Энергодар, Кузнецовск (бывший Вараш), Нетешин и Южноукраинск.

Напомним, на Украине действует карантин с 12 марта, а с 17 марта приостановлено пассажирское сообщение со всеми странами и запрещен въезд иностранцам.

Сейчас на Украине семь подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, одна пожилая женщина умерла.

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На Украине ввели уголовную ответственность за нарушение карантина

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Теги: украина, коронавирус, карантин



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