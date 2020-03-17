На Украине ввели уголовную ответственность за нарушение карантина

Верховная рада Украины на экстренном заседании приняла закон о мерах по предотвращению распространения коронавируса. Он предусматривает строгую ответственность за нарушение карантинных мероприятий - штраф 17-34 тыс. гривен, а для должностных лиц - 34-170 тыс. при средней зарплате в стране 10 тыс.

За нарушение санитарных норм и правил по предотвращению инфекционных заболеваний могут посадить на срок до 3 лет. Если же такое нарушение повлекло смерть человека или тяжелые последствия, то виновный может получить от 5 до 8 лет тюрьмы.

Также предусмотрены большие доплаты медработникам, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания.

Карантин отнесен к форс-мажорным обстоятельствам, и в течение 30 дней после него запрещается прекращение или приостановление оказания жилищно-коммунальных услуг из-за их неоплаты.

Как сообщало Накануне.RU, президент Владимир Зеленский призвал ввести жесткие меры, в том числе закрыть почти все и полностью прекратить пассажирское сообщение между городами. Все эти меры были поддержаны правительством.

Также было решено закрыть на въезд и выезд четыре города, где находятся АЭС, - Энергодар, Кузнецовск (бывший Вараш), Нетешин и Южноукраинск.

Напомним, на Украине действует карантин с 12 марта, а с 17 марта приостановлено пассажирское сообщение со всеми странами и запрещен въезд иностранцам.

Сейчас на Украине семь подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, одна пожилая женщина умерла.