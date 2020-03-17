На Южном Урале вода размыла дорогу к деревне - населенный пункт топит каждую весну

Деревня Горная в Карталинском районе Челябинской области оказалась отрезанной от "большой земли" из-за начинающегося в регионе паводка.

Чтобы жители могли выезжать из населенного пункта там сделали временную переправу. В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона рассказали, что дорогу топит каждый год - семь лет назад была размыта плотина на реке Нижний Тогузак.

Местные жители говорят, что дорогу топит на три-четыре дня, потом вода уходит и сообщение восстанавливается.