27 Сентября 2020
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Политика В России Москва
Владимир Путин, Конституция (2020) | Фото: twitter.com/Kremlinpool_RIA

Общественная палата Москвы попросит Путина перенести голосование по поправкам в Конституцию

Общественная палата Москвы намерена попросить Владимира Путина перенести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на более поздний срок. Об этом сообщил один из членов палаты, главред радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"Комиссия по развитию гражданского общества ОП Москвы большинством голосов (+13, -4,=7) поддержала предложение Венедиктова об обращении ОП Москвы к президенту о переносе голосования по поправкам к Конституции в связи со сложной эпидемиологической обстановкой", - написал Венедиктов в telegram-канале.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что пока альтернативных дат для общероссийского голосования не рассматривается – оно пройдет 22 апреля. Он также опроверг информацию о переносе голосования на 12 июня.

Стоит отметить, что в Москве режим ограничения массовых мероприятий введен до 10 апреля.

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Общественная палата Москвы попросит Путина перенести голосование по поправкам в Конституцию

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Теги: общественная палата москвы, владимир путин, алексей венедиктов, перенос, голосование, поправки в конституцию



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