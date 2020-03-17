Общественная палата Москвы попросит Путина перенести голосование по поправкам в Конституцию

Общественная палата Москвы намерена попросить Владимира Путина перенести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на более поздний срок. Об этом сообщил один из членов палаты, главред радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"Комиссия по развитию гражданского общества ОП Москвы большинством голосов (+13, -4,=7) поддержала предложение Венедиктова об обращении ОП Москвы к президенту о переносе голосования по поправкам к Конституции в связи со сложной эпидемиологической обстановкой", - написал Венедиктов в telegram-канале.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что пока альтернативных дат для общероссийского голосования не рассматривается – оно пройдет 22 апреля. Он также опроверг информацию о переносе голосования на 12 июня.

Стоит отметить, что в Москве режим ограничения массовых мероприятий введен до 10 апреля.