На самоизоляции. В Зауралье два десятка человек, прибывших из-за границы, проверяют на коронавирус

22 жителя Курганской области находятся дома на полной изоляции из-за возможного заражения новым типом коронавируса - все они недавно вернулись из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, об этом заявил на брифинге главный врач Курганской инфекционной больницы Игорь Журавский.

Он отметил, что абсолютно за всеми гражданами, кто приехал в Курганскую область из-за рубежа, 14 дней наблюдают медики. Всех фиксируют и берут анализы прямо в аэропорту. По словам Журавского, схема лечения в регионе есть.

Главный внештатный специалист-эпидемиолог департамента здравоохранения Курганской области Оксана Сагайдак добавила, что коронавирус - явление сезонное и он не страшнее, чем обычный грипп.

"Меры профилактики такие же, как при любом другом сезонном вирусе", - отметила Сагайдак.

Напомним, в Курганской области с 16 марта ввели режим повышенной готовности из-за вспышки коронавируса в мире, в регионе отменены все массовые мероприятия, учащиеся школ, училищ и вузов направлены на дистанционное обучение.