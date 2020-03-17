27 Сентября 2020
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Григорий Иванов (2019) | Фото: Накануне.RU

"Не видел коронавируса в Екатеринбурге". Президент "Урала" выступил против приостановки чемпионата России

Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов выступил против приостановки чемпионата России по футболу из-за китайского коронавируса.

Ранее стало известно, что турнир могут приостановить по аналогии с ведущими европейскими чемпионатами. Ожидается, что решение по данному вопросу будет вынесено сегодня, 17 марта.

Как заявил Иванов, все будет сделано так, как решат эпидемиологи.

Екатеринбург-Арена(2018)|Фото: Накануне.RU

"Я не знаю всей глубины вопроса, вот у нас в Екатеринбурге, например, я не видел коронавируса. У нас есть два плана: первый – играть, второй – другой, при нем надо что-то решать", - приводит слова президента "Урала" издание "Чемпионат".

По мнению функционера, "лучше играть".

Напомним, ранее Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приостановила розыгрыш Кубка Гагарина на одну неделю.

Также в Свердловской области введен запрет на проведение массовых мероприятий для профилактики распространения коронавируса. Под него попадают те, в которых участвует более тысячи человек.

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"Не видел коронавируса в Екатеринбурге". Президент "Урала" выступил против приостановки чемпионата России

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Теги: Иванов, Урал, коронавирус, чемпионат



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Развитие сюжета:

Ранее 18.03.2020 14:48 Мск Футболисты "Урала" получили мини-отпуск из-за приостановки чемпионата России

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