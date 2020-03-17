"Не видел коронавируса в Екатеринбурге". Президент "Урала" выступил против приостановки чемпионата России

Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов выступил против приостановки чемпионата России по футболу из-за китайского коронавируса.

Ранее стало известно, что турнир могут приостановить по аналогии с ведущими европейскими чемпионатами. Ожидается, что решение по данному вопросу будет вынесено сегодня, 17 марта.

Как заявил Иванов, все будет сделано так, как решат эпидемиологи.

"Я не знаю всей глубины вопроса, вот у нас в Екатеринбурге, например, я не видел коронавируса. У нас есть два плана: первый – играть, второй – другой, при нем надо что-то решать", - приводит слова президента "Урала" издание "Чемпионат".

По мнению функционера, "лучше играть".

Напомним, ранее Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приостановила розыгрыш Кубка Гагарина на одну неделю.

Также в Свердловской области введен запрет на проведение массовых мероприятий для профилактики распространения коронавируса. Под него попадают те, в которых участвует более тысячи человек.