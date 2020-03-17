"За колбасу уже не купишь человека": Путин высказался по поводу несистемной оппозиции

Глава государства допускает, что происходящее в Думе с четырьмя партией и "контрольным пакетом" у "Единой России" может показаться кому-то "скучноватым".

"Я понимаю. Вы хотите попрыгать от радости, когда там драться будут, как на Украине либо где-то в другом месте?" – задается вопросом президент в интервью ТАСС. Путин назвал происходившее в парламенте в 90-е "бардаком", который блокировал "государственные решения".

"Вы хотите наблюдать, как там пляски устраивают? Или государственные решения принимают? И в этой связи не могу не вспомнить известного государственного деятеля России: "Вам нужны великие потрясения? А мне нужна Великая Россия". Я думаю, что всем нам нужна Великая Россия. А не шоу на различных уровнях политической власти", - заявил президент.

Президент считает, что гражданам хоть и нравится смотреть, "как кто-то кого-то разоблачает", но им же хочется и увидеть альтернативную программу действий от оппозиции. А ее нет, полагает Путин. "Всё равно уже так просто, за колбасу не купишь человека", - добавил он.