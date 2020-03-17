27 Сентября 2020
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Сергей Аксенов и Александр Потапов на официальном представлении трамвайного вагона разработки АО &quot;Уралтрансмаш&quot; (2020) | Фото: uralvagonzavod.ru

В Крыму прошла презентация нового трамвая "Уралтрансмаша" под узкую колею

13 марта в Евпатории состоялась торжественная презентация уникальной разработки АО "Уралтрансмаш" (в составе АО "Концерн Уралвагонзавод" входит в госкорпорацию Ростех) – трамвая модели 71-411.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, на официальном представлении трамвайного вагона присутствовали глава Республики Крым Сергей Аксенов и генеральный директор АО "Концерн "Уралвагонзавод" Александр Потапов.

Сергей Аксенов и Александр Потапов на официальном представлении трамвайного вагона разработки АО "Уралтрансмаш"(2020)|Фото: uralvagonzavod.ru

Скоростной вагон 71-411 вместимостью до 179 человек адаптирован для эксплуатации в городах с узкой колеей 1 тыс. мм. Вагон разгоняется до 75 км/ч, время разгона до 40 км/ч — 10 сек. Вагон может плавно двигаться по неровным рельсовым путям, обеспечивая бесшумный ход и нивелируя вибрацию.

Трамвай специально разработан для стеснённых городских условий. Радиус поворотной кривой у новейшего узкоколейного трамвая концерна Уралвагонзавод равен 14 метрам (в отличии от радиуса поворотной кривой для рельсового электротранспорта - 20 метров). Кроме того, новая техника полностью отвечает требованиям программы "Доступная среда", обеспечивая возможность безбарьерного перемещения малоподвижных категорий граждан.

В конце прошлого года трамвай в Евпатории успешно прошёл все приёмо-сдаточные испытания. В данный момент трамваю предстоит пройти эксплуатационные испытания с пассажирами.

Отметим, что помимо Евпатории, узкая колея есть в Пятигорске и Калининграде, а также в городах Европы.

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В Крыму прошла презентация нового трамвая "Уралтрансмаша" под узкую колею

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Теги: Уралвагонзавод, трамвай, Уралтрансмаш, презентация



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