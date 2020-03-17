В Челябинской области УФАС признала необоснованной жалобу на торги по обслуживанию дорожных видеокамер фиксации нарушений

Южноуральское управление ФАС России остановило подписание двух контрактов, которые касаются системы видеофиксации нарушений ПДД, которая работает в Челябинской области. Речь идет о закупках ОГКУ Челябинской области "Центр обработки вызовов Системы 112 - Безопасный регион" на услуги по техобслуживанию системы дорожных камер фото и видеофиксации нарушений.

Начальная цена была 15,6 млн руб., а также выполнение работ по развитию системы в Миассе на 41,9 млн руб.

На эти действия была подана жалоба, однако комиссия УФАС установила, что доводы жалобы о противоречии аукционной документации требованиям закона о контрактной системе не обоснованы.

"Компания направляла жалобу на действия данного заказчика, однако затем данная жалоба была отозвана", - отметили в УФАС.

Сейчас заказчик может продолжить проведение указанных конкурентных процедур.