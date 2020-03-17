Создателя "Красной кнопки" Литреева отпустили под домашний арест по делу о наркотиках

Арестованный в Екатеринбурге создатель приложения для задержанных на митингах "Красная кнопка" и блогер Александр Литреев продолжит ждать суда под домашним арестом вместо реального. Мера пресечения избрана до 22 апреля. Решение сегодня принял суд, отклонив ходатайство следствия.

Слушался вопрос о продлении на месяц срока содержания под стражей - следствие требовало продлить арест в связи с вероятностью того, что подсудимый может скрыться, поскольку не зарегистрирован на территории РФ, а большую часть времени проводит за границей - в Эстонии.

Литреев признал вину в уголовном деле и заявил, что готов к сотрудничеству со следствием.

Для удобства домашнего ареста он арендовал квартиру в Екатеринбурге, обязался вести и пропагандировать здоровый образ жизни. "Вряд ли я с браслетом куда-то денусь", - говорит Литреев.

Вид на жительство на территории иностранного государства был изъят при задержании. По информации подсудимого, этот документ находится в его личном деле в СИЗО. Литреев заявил, что готов передать его следствию для гарантии, что не скроется в другой стране.

Друзья арестанта обещали содержать и обеспечивать его питанием во время домашнего ареста.

Литреев же сам пожаловался на питание в СИЗО и скуку. Об этом на сегодняшнем заседании суда рассказал его адвокат. По данным защитника, Литреев здоров, "не чихает, не кашляет", его перевели в теплую камеру.

Напомним, сооснователя и руководителя компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александра Литреева в феврале задержали в Екатеринбурге с наркотиками. Изначально его отправили под арест на два месяца, но позже суд, рассмотрев апелляцию, сократил этот срок.

Свою поддержку Литрееву выразил оппозиционер и бывший кандидат в президенты России Алексей Навальный, в команде которого работал программист.