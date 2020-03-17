27 Сентября 2020
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Образование Челябинская область
посёлок Рудный, школа номер 34 (2019) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале в сельской школе с родителей требуют плату за посещение уроков английского языка

Жители села Писклово в Еткульском районе Челябинской области заявили о поборах в местной школе - якобы за уроки английского языка, которые входят в обязательную школьную программу занятий, с родителей учеников требуют деньги.

В ситуации сейчас разбирается региональный штаб ОНФ. Как сообщили Накануне.RU "фронтовики", директор школы объясняет это тем, что учитель английского должен как-то добираться до школы из дома в селе Каратабан и обратно домой - дополнительная плата компенсирует расходы школы на оплату проезда учителя.

Жители села коллективно обратились в ОНФ с просьбой разобраться в законности такого решения руководства школы. Сообщается, что каждый месяц родителей обязали сдавать по 1 тыс. руб.

Родители говорят, что никакой отчетности по этим деньгам нет - купюры просят класть в дневники детям или передавать учителям. Более того, директор школы угрожает тем, что если родители не будут сдавать деньги, то их детей не будут пускать на уроки английского.

"Отчаявшиеся сельчане готовы к радикальным решениям: в обращении указано, что со следующей четверти 30 учащихся в знак протеста не будут посещать занятия. Это две трети от общего количества учеников", - рассказали в ОНФ Челябинской области.

В ОНФ также добавили, что доплаты за перевозку учителя не являются законными.

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На Южном Урале в сельской школе с родителей требуют плату за посещение уроков английского языка

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Теги: Еткульский район, ОНФ, поборы, школа, урок, занятия, английский язык, Писклово



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Развитие сюжета:

Ранее 19.03.2020 15:25 Мск СК начал проверку ситуации в южноуральском селе, где с родителей собирали деньги на проезд учителю английского языка

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