Правительство и ЦБ опубликовали "успокоительный лист": кому и как будут помогать в условиях кризиса

27 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России Москва
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Правительство и ЦБ опубликовали "успокоительный лист": кому и как будут помогать в условиях кризиса

ЦБ и правительство России выпустили совместное заявление о мерах поддержки экономики в условиях эпидемии коронавируса и падения цен на нефть. Если кабмин все эти дни постоянно сообщал о предстоящем стимулировании экономики, то от Центрального банка это первый комментарий по ситуации.

Для начала регулятор и кабмин заверяют, что "благодаря ответственной макроэкономической политике последних лет обладают достаточным объемом финансовых ресурсов". Власти также заявляют, что глубину влияния на экономику пока определить сложно, тем не менее, влияние это уже началось.

За выполнение обязательств государства в сфере здравоохранения (они названы первоочередными) ответственность возложена на оперативный штаб под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

В экономическом блоке ЦБ и правительство определило себе следующие задачи:

- Обеспечение финансовой стабильности.

- Поддержание финансовой устойчивости отраслей и секторов экономики.

- Поддержка населения и региональных бюджетов.

Здесь ответственным сделали первого вице-премьера Андрея Белоусова.

В финансовом блоке правительство и ЦБ намерены бороться с повышенной волатильностью, обеспечивать рынки рублевой и валютной ликвидностью.

Татьяна Голикова|Фото: duma.gov.ru

Для авиационного транспорта и туризма как самых пострадавших отраслей принято решение ввести отсрочку по взысканию налогов. "В дальнейшем мера может быть расширена на другие пострадавшие отрасли и предприятия", - говорится в сообщении. Туристические компании временно до конца года будут также освобождены от уплаты взносов в резервный фонд Ассоциации "Турпомощь" и взносов в фонды персональной ответственности.

ЦБ предоставил банкам возможность кредитовать транспортные и туристические компании без ухудшения оценок их финансово положения. Государство будет предоставлять финансовые гарантии в целях реструктуризации и пролонгации кредитов.

Банк России также смягчил требования к банкам, чтобы дать дополнительные возможности по кредитованию отрасли производства лекарственных средств и медицинского оборудования.

Правительство намерено обновить список системно значимых компаний и будет мониторить их финансовое состояние.

Существующие программы кредитования малых и средних предприятий будут расширены. Правительство приняло решение по расширению программы льготного кредитования предприятий малого и среднего бизнеса: снимаются ограничения по видам кредитования и отраслям и увеличивается размер субсидий. При этом объем субсидирования по кредитам сроком до двух лет увеличивается на 1 процентный пункт. Также расширяются программы гарантийной поддержки кредитования малых и средних предприятий со стороны Корпорации МСП.

Магазин

Правительством вместе с региональными властями также будет принято решение о введении отсрочки по уплате арендных платежей на срок три месяца для субъектов МСП — арендаторов государственного или муниципального имущества.

"Одной из ключевых задач в текущей ситуации является обеспечение стабильной работы торговой отрасли. Правительство будет на ежедневной основе оценивать ситуацию и при необходимости готово реализовать дополнительные меры поддержки в целях обеспечения достаточных запасов социально значимой продукции, в том числе предоставление краткосрочных льготных кредитов на пополнение оборотных средств. Также принято решение об обнулении импортных пошлин и расширении практики использования таможней "зеленого коридора" по отдельным видам социально значимых товаров", - говорится в сообщении правительства.

Правительство намерено принять решение о выплатах по больничным для людей, оказавшимся на обязательном карантине.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

Правительство и ЦБ опубликовали "успокоительный лист": кому и как будут помогать в условиях кризиса

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус в россии, covid-19, коронавирус, татьяна голикова, михаил мишустин, цб, поддержка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 15.04.2020 01:36 Мск Турбизнес и отельеры хотят не возвращать деньги за бронь
Ранее 31.03.2020 05:17 Мск СМИ: российские отельеры и рестораторы просят помощи
Ранее 18.03.2020 01:35 Мск Российские рестораны просят кабмин помочь пережить коронавирус

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети