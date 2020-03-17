Правительство и ЦБ опубликовали "успокоительный лист": кому и как будут помогать в условиях кризиса

ЦБ и правительство России выпустили совместное заявление о мерах поддержки экономики в условиях эпидемии коронавируса и падения цен на нефть. Если кабмин все эти дни постоянно сообщал о предстоящем стимулировании экономики, то от Центрального банка это первый комментарий по ситуации.

Для начала регулятор и кабмин заверяют, что "благодаря ответственной макроэкономической политике последних лет обладают достаточным объемом финансовых ресурсов". Власти также заявляют, что глубину влияния на экономику пока определить сложно, тем не менее, влияние это уже началось.

За выполнение обязательств государства в сфере здравоохранения (они названы первоочередными) ответственность возложена на оперативный штаб под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

В экономическом блоке ЦБ и правительство определило себе следующие задачи:

- Обеспечение финансовой стабильности.

- Поддержание финансовой устойчивости отраслей и секторов экономики.

- Поддержка населения и региональных бюджетов.

Здесь ответственным сделали первого вице-премьера Андрея Белоусова.

В финансовом блоке правительство и ЦБ намерены бороться с повышенной волатильностью, обеспечивать рынки рублевой и валютной ликвидностью.

Для авиационного транспорта и туризма как самых пострадавших отраслей принято решение ввести отсрочку по взысканию налогов. "В дальнейшем мера может быть расширена на другие пострадавшие отрасли и предприятия", - говорится в сообщении. Туристические компании временно до конца года будут также освобождены от уплаты взносов в резервный фонд Ассоциации "Турпомощь" и взносов в фонды персональной ответственности.

ЦБ предоставил банкам возможность кредитовать транспортные и туристические компании без ухудшения оценок их финансово положения. Государство будет предоставлять финансовые гарантии в целях реструктуризации и пролонгации кредитов.

Банк России также смягчил требования к банкам, чтобы дать дополнительные возможности по кредитованию отрасли производства лекарственных средств и медицинского оборудования.

Правительство намерено обновить список системно значимых компаний и будет мониторить их финансовое состояние.

Существующие программы кредитования малых и средних предприятий будут расширены. Правительство приняло решение по расширению программы льготного кредитования предприятий малого и среднего бизнеса: снимаются ограничения по видам кредитования и отраслям и увеличивается размер субсидий. При этом объем субсидирования по кредитам сроком до двух лет увеличивается на 1 процентный пункт. Также расширяются программы гарантийной поддержки кредитования малых и средних предприятий со стороны Корпорации МСП.

Правительством вместе с региональными властями также будет принято решение о введении отсрочки по уплате арендных платежей на срок три месяца для субъектов МСП — арендаторов государственного или муниципального имущества.

"Одной из ключевых задач в текущей ситуации является обеспечение стабильной работы торговой отрасли. Правительство будет на ежедневной основе оценивать ситуацию и при необходимости готово реализовать дополнительные меры поддержки в целях обеспечения достаточных запасов социально значимой продукции, в том числе предоставление краткосрочных льготных кредитов на пополнение оборотных средств. Также принято решение об обнулении импортных пошлин и расширении практики использования таможней "зеленого коридора" по отдельным видам социально значимых товаров", - говорится в сообщении правительства.

Правительство намерено принять решение о выплатах по больничным для людей, оказавшимся на обязательном карантине.