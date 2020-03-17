Спикер екатеринбургской думы обвинил депутата Вихарева в самопиаре и дискредитации города

Председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин обвинил депутата Алексея Вихарева, которого сегодня лишили поста главы комиссии по местному самоуправлению, в ненастоящей заботе о горожанах под видом пиара. Как передает корреспондент Накануне.RU из зала заседания, политик, пытающийся сместить глав ряда комиссий, заявил, что Вихарев наносит ущерб имиджу города на федеральном уровне. Свой словесный пассаж Володин изрек после вопросов других депутатов насчет внятных причин снятия Вихарева с поста главы комиссии.

"Дискредитация города на федеральном уровне осуществляется Вихаревым. В думе вообще сформировалась коммунальная фракция, которая заняла ключевые посты. Мнимая забота о горожанах под видом пиара", - изрек Володин.

Заявление Володина повлияло на думу как красная тряпка на быка.

Александр Колесников назвал эти слова чудовищными. Депутат Михаил Вечкензин потребовал у разбушевавшегося "диктатора думы" доказательств. В противном случае, он обещал назвать его лжецом.

"Ваши слова - лишь компиляция информации из ряда СМИ. Вы всех тут обвинили в коррупции. Что мы тут коза ностры. Где аргументы?" - эмоционально сказал Вечкензин.

Однако спикер не смог ответить ничего внятного.

Напомним, ранее Игорь Володин попытался снять Александра Колесникова с поста главы комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. Но попытка провалилась.