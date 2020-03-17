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Алексей Вихарев (2019) | Фото: Накануне.RU

Депутата Вихарева сняли с поста главы комиссии - Володин продавил решение

Екатеринбургская дума утвердила снятие с должности главы комиссии по местному самоуправлению депутата Алексея Вихарева. Как передает Накануне.RU, за снятие проголосовали 22 депутата. Остальная часть депутатов воздержалась.

Вместо одной из звезд местной политики в должности председателя комиссии утвердили депутата Ирину Овчинникову, также представляющую фракцию "Единая Россия".

Между тем, не все оказались согласны с этим решением, которое было пролоббировано спикером думы Игорем Володиным. Председатель парламента утверждает, что в думе появилась "коммунальная фракция", и он готов обоснования "направить в соответствующие ведомства".

Коммунист Роман Ступников возмутился тем, что на посты глав комиссий назначаются лишь представители партии власти.

Отметим, что Вихарев недавно призвал расследовать поджоги домов в частном секторе на Уралмаше, в чем общественность склонна видеть происки застройщиков.

Напомним, ранее Игорь Володин попытался снять Александра Колесникова с поста главы комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. Но попытка провалилась. Эксперты заявляют о том, что у спикера гордумы проснулись диктаторские замашки.

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Депутата Вихарева сняли с поста главы комиссии - Володин продавил решение

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Теги: Алексей Вихарев, Игорь Володин



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