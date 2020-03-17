Следователи СК проверят ветеранов Латышского легиона СС на их причастность к преступлениям в отношении мирных граждан

СКР изучит данные ветеранов Латышского легиона СС, их будут проверять на причастность к преступлениям против мирного населения во времена Великой Отечественной войны.

Как отметили в СКР, в рамках расследуемых российскими следователями уголовных дел о геноциде во время Великой Отечественной войны и реабилитации нацизма ветераном Латышского легиона СС Висвалдисом Лацисом, ряд лиц, информация о которых содержится в докладе историков, уже проверяется на причастность к преступлениям против человечности в отношении мирных советских граждан.

Сейчас проверяют около 50 граждан.