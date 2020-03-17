27 Сентября 2020
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володин вячеслав викторович депутат государственной думы рф (2008) | Фото: Накануне.ru

Госдума перейдет на особый режим работы из-за коронавируса

Госдума переходит на особый график работы в связи с профилактикой коронавируса. Так, планируется сократить недели, на которых есть пленарные заседания. Зато будет увеличена работа парламентариев в комитетах.

"У нас месяц складывается из трех недель, когда депутаты работают в Государственной Думе в рамках пленарных заседаний, и одна неделя — работа в регионах", - рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Теперь первую и третью неделю месяца дума будет работать на пленарных заседаниях, вторую – в комитетах, а завершающая неделя будет отдана на работу в регионах.

Володин рассказал, что Госдума уже отменила проведение больших мероприятий с приглашением экспертов. Так, намеченный на 18 марта "правительственный час" с участием министра иностранных дел Сергея Лаврова отменили. Интересно, что еще до смены российского правительства на эту дату намечалась встреча депутатов с тогдашним министром просвещения Ольгой Васильевой, но ее отменили после отставки кабинета министров. В общем, "несчастливая" получилась дата.

 

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Госдума перейдет на особый режим работы из-за коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, госдума, правительственный час, отмена



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