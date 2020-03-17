27 Сентября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
Дмитрий Артюхов (2019) | Фото: Накануне.RU

Глава Ямала потребовал от жителей, побывавших за границей, уведомлять о возвращении в Россию

В постановлении о введении на Ямале режима повышенной готовности, которое подписал 16 марта губернатор Дмитрий Артюхов, говорится, что жители должны по возвращении уведомлять власти о том, что побывали в той или иной стране, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Артюхов во время заседания Оперативного штаба по предупреждению распространения в регионе коронавируса, которое проходило в Новом Уренгое, ввёл в округе режим повышенной готовности. Оно прошло в режиме видеоконференцсвязи с участием всех муниципальных образований округа и руководителей предприятий топливно-энергетического комплекса, работающих в арктическом регионе. За введением режима следует ряд мер. Одна из ключевых – решение вопроса вахтового режима, главного источника ротации населения в регионе.

"Обязать граждан, посещавших после 1 марта другие государства, сообщать о своём возвращении в РФ, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию по номеру 8-800-200-01-15, 8-800-100-03-12, (34922) 4-02-59. Обязать граждан, прибывших из Китая, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией, связанной с распространением коронавируса, остаться дома на 14-дневный карантин", - говорится в документе, опубликованном на сайте окружного правительства.

Окружные госслужащие, работники государственных учреждений и предприятий Ямала на период действия режима повышенной готовности в обязательном порядке должны информировать работодателя как о намерении поехать за рубеж, так и обо всех поездках, состоявшихся с 1 марта. Кроме того, помещения следует дезинфицировать каждые два часа.

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Глава Ямала потребовал от жителей, побывавших за границей, уведомлять о возвращении в Россию

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Теги: Дмитрий Артюхов, режим повышенной готовности, госслужащий, уведомление



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