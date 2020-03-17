На улицы Парижа выведена военная техника. Макрон: "Мы на войне"

27 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    левайс куртка вот

Общество За рубежом
Военная техника на улицах Парижа в связи с эпидемией коронавируса. (2020) | Фото: twitter.com/Ruptly

На улицы Парижа выведена военная техника. Макрон: "Мы на войне"

На улицы французской столицы во вторник, 17 марта, вышла военная техника. Накануне президент страны Эммануэль Макрон объявил о введении чрезвычайного положения и о закрытии Шенгенской зоны.

В связи с чрезвычайным положением из-за эпидемии коронавируса COVID во Франции перенесен второй тур муниципальных выборов (первый, кстати, партия Макрона проиграла), с полудня 17 марта на две недели ограничивается передвижение по стране и городам.

В своем телеобращении Макрон заявил, что на улицу французы должны выходить только в случае крайней необходимости, призвал не пользоваться общественным транспортом и работать из дома, когда это возможно. Президент рассказал, что нарушения правил будут наказываться.

Президент рассказал, что власти также приостанавливают политические, экономические и законодательные изменения, включая пресловутую пенсионную реформу. "Мы находимся в состоянии войны, отныне все действия правительства и парламента должны быть направлены на борьбу с эпидемией. Днем и ночью ничто не должно нас отвлекать. Поэтому я решил, что все текущие реформы будут приостановлены", - заявил Макрон.

Военная техника на улицах Парижа в связи с эпидемией коронавируса.|Фото: twitter.com/Ruptly

Военная техника в предместье Парижа Шарантон-ле-Пон. Фото: Ruptly 

В ближайшие дни власти собираются развернуть в Эльзасе армейский медицинский полевой госпиталь, который будет принимать больных с коронавирусом, а также с подозрением на него. Армия также поможет транспортировать пациентов из тех регионов, где медики не справляются с потоком заболевших.

В интересах здравоохранения могут быть реквизированы автомобили такси и помещения отелей. При этом убытки от такого использования Макрон пообещал потом бизнесу возместить.

Границы Шенгена закрываются пока на 30 дней. При этом Макрон заявил, что граждане ЕС, желающие вернуться домой, смогут это сделать.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На улицы Парижа выведена военная техника. Макрон: "Мы на войне"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, covid-19, франция, эммануэль макрон, военное положение, эпидемия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 18.03.2020 13:00 Мск Во Франции армия начала эвакуацию заболевших коронавирусом в военный госпиталь

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети