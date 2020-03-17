На улицы Парижа выведена военная техника. Макрон: "Мы на войне"

На улицы французской столицы во вторник, 17 марта, вышла военная техника. Накануне президент страны Эммануэль Макрон объявил о введении чрезвычайного положения и о закрытии Шенгенской зоны.

В связи с чрезвычайным положением из-за эпидемии коронавируса COVID во Франции перенесен второй тур муниципальных выборов (первый, кстати, партия Макрона проиграла), с полудня 17 марта на две недели ограничивается передвижение по стране и городам.

В своем телеобращении Макрон заявил, что на улицу французы должны выходить только в случае крайней необходимости, призвал не пользоваться общественным транспортом и работать из дома, когда это возможно. Президент рассказал, что нарушения правил будут наказываться.

Президент рассказал, что власти также приостанавливают политические, экономические и законодательные изменения, включая пресловутую пенсионную реформу. "Мы находимся в состоянии войны, отныне все действия правительства и парламента должны быть направлены на борьбу с эпидемией. Днем и ночью ничто не должно нас отвлекать. Поэтому я решил, что все текущие реформы будут приостановлены", - заявил Макрон.

Военная техника в предместье Парижа Шарантон-ле-Пон. Фото: Ruptly

В ближайшие дни власти собираются развернуть в Эльзасе армейский медицинский полевой госпиталь, который будет принимать больных с коронавирусом, а также с подозрением на него. Армия также поможет транспортировать пациентов из тех регионов, где медики не справляются с потоком заболевших.

В интересах здравоохранения могут быть реквизированы автомобили такси и помещения отелей. При этом убытки от такого использования Макрон пообещал потом бизнесу возместить.

Границы Шенгена закрываются пока на 30 дней. При этом Макрон заявил, что граждане ЕС, желающие вернуться домой, смогут это сделать.