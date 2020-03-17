КХЛ приостанавливает на неделю сезон, чтобы согласовать новый формат плей-офф

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приостановила розыгрыш Кубка Гагарина на одну неделю.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе КХЛ, в данный момент с государственными органами согласовывается новый формат проведения второго этапа чемпионата (плей-офф) с участием шести российских клубов.

О сроках, датах и формате проведения объявят позже. Уточняется также, что информация о проведении чемпионата Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) будет сообщена дополнительно.

Напомним, что накануне два клуба КХЛ, казахстанский "Барыс" и финский "Йокерит", отказались от участия в плей-офф Кубка Гагарина из-за угрозы распространения коронавируса.

Кроме того, Министерство спорта РФ постановило, что с 16 марта на территории страны отменяется проведение всех международных спортивных мероприятий.