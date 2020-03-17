На Среднем Урале осудили мошенницу, оставившую туристов без путевок и без денег

Суд на Среднем Урале вынес приговор жительнице Асбеста. Ее отправили в колонию за мошенничество при реализации турпутевок.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в 2017-2018 годах женщина работала в сфере туристических услуг как индивидуальный предприниматель и за это время похитила у 19 человек свыше 1,7 млн рублей.

"Она заключала договоры на реализацию туристических путевок и брала за оказание услуг денежные средства. При этом оплату за бронирование тура оператору не производила, а средства присваивала себе. В итоге потерпевшие остались без турпутевок и без денег", - рассказали в прокуратуре.

Белоярский районный суд вынес мошеннице свой приговор: четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также были удовлетворены гражданские иски обманутых клиентов.