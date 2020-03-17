27 Сентября 2020
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коронавирус, защитный костюм (2020) | Фото: t.me/notgood009

В Красноярском крае из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности

В Красноярском крае введен режим повышенной готовности из-за коронавируса.

Председатель правительства региона Юрий Лапшин сделал заявление, что постановление подписали еще 16 марта. По его словам, угроза коронавируса неминуемо придет в регион и нужно перестраховаться.

"Мы считаем, что бездействие в этой ситуации категорически, фатально гораздо более опасно. Даже если в этой ситуации нас будет критиковать население за излишние меры", - отметил Лапшин.

В начале этой недели в крае зарегистрировали первый случай подозрения на коронавирус - мужчина был в Австрии, сейчас его обследуют. Предварительные тесты мужчины положительные.

Напомним, 11 марта в мире официально объявили об эпидемии в связи с коронавирусом. На сегодняшний день зараженных по всему миру уже 160 тыс. человек, более 6 тыс. человек умерли.

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В Красноярском крае из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности

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Теги: Красноярск, коронавирус, режим повышенной готовности



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