27 Сентября 2020
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Максим Решетников (2020) | Фото: Накануне.RU

Пресс-секретарь губернатора Прикамья уезжает в Москву следом за Решетниковым

Пресс-секретарь губернатора Пермского края Дарья Левченко написала заявление об уходе с должности по собственному желанию. Сегодня у нее последний рабочий день.

Как сообщает "Ъ" со ссылкой на саму Левченко, все дела она передала замглавы администрации губернатора Николаю Иванову и советнику Станиславу Шубину.

"Работа информационного блока отлажена, все ребята в пресс-службе — настоящие профессионалы, обладающие уникальными компетенциями", - заявила она.

По информации издания, она собирается переехать в Москву и присоединиться к команде бывшего губернатора Прикамья, а ныне министра экономического развития России Максима Решетникова. Отметим, что должность пресс-секретаря главы региона она занимала с февраля 2017 г.

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Пресс-секретарь губернатора Прикамья уезжает в Москву следом за Решетниковым

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Теги: Максим Решетников, Дарья Левченко, пресс-секретарь



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