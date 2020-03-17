В Москве годовалая девочка несколько дней провела в квартире рядом с телом умершей матери

В Москве годовалую девочку нашли в квартире - она несколько дней провела рядом с телом своей умершей матери.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СКР по столице, тело женщине нашли в одном из домов на западе Москвы.

По предварительным данным, смерть женщины не криминальная, так как недавно она перенесла операцию на сердце и могла скончаться от осложнения. Сейчас причины смерти устанавливают.

Тело нашла сестра погибшей, которая пришла к ней в гости.