27 Сентября 2020
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Общество В России Санкт-Петербург
Максим Соколов, министр транспорта РФ (2018) | Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Вице-губернатор Санкт-Петербурга самоизолировался в больнице

Вице-губернатор Санкт-Петербурга, экс-министр транспорта России Максим Соколов находится в самоизоляции. Это связано с тем, что до 16 марта он находился в отпуске, в ходе которого посетил несколько стран Шенгенской зоны. Пресс-служба администрации города отмечает, что в страну Соколов вернулся 9 марта, после чего принял решение о продлении отпуска за свой счет. Телеканал "Санкт-Петербург" отмечает, что самоизолировался вице-губернатор не дома, а в Боткинской инфекционной больнице. Туда направляют всех, у кого подозревают коронавирус COVID-19.

Напомним, самой скандальной самоизоляцией стала принудительная изоляция после поездки во Францию депутата Госдумы Сергея Катасонова. Он не стал придерживаться двухнедельного карантина и явился на работу, где в эти дни рассматривали поправки в Конституцию. В частности, опасения спикера Госдумы Вячеслава Володина вызвал тот факт, что потенциальный переносчик коронавируса Катасонов находится в одном зале с президентом Владимиром Путиным. В итоге Катасонова отправили домой, предварительно отобрав пропуск в здание Думы на две недели.

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга самоизолировался в больнице

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Теги: максим соколов, санкт-петербург, вице-губернатор, самоизоляция, боткинская больница, коронавирус в россии, коронавирус, covid-19



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