Онлайн-кинотеатры в России из-за коронавируса открыли бесплатный доступ

В России крупные онлайн-кинотеатры проводят для пользователей всевозможные акции, а некоторые даже дали бесплатный доступ к каталогу, пишет РИА "Новости".

Акции введены из-за карантина по коронавирусу в кинотеатрах Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv.

Okko, например, запустил чат-бота с бесплатными подписками для тех, кто находится дома на карантине.

Ivi проводит месячную подписку стоимостью 1 рубль для новых пользователей, акция продлится месяц. А онлайн-кинотеатр Premier предоставил бесплатный доступ к контенту, произведенному ресурсами холдинга "Газпром-медиа".