"Только дустом нас не травили": уральский драматург Николай Коляда высказался о закрытии театров из-за коронавируса

Уральский драматург Николай Коляда выразил недовольство запретом на посещение театров. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом руководитель "Коляда-театра" написал в своем Facebook.

Напомним, ранее в Свердловской области был введен запрет на проведение массовых мероприятий для профилактики распространения китайского коронавируса. Под него попадают мероприятия, в которых участвует более тысячи человек.

"Где главные воры, где главные разносчики болезни? В театре, а где еще? Конечно! Закрыть их всех... Только дустом пока нас не травили. Но все впереди, думаю", - высказался драматург.

Коляда отметил, что "в войну, в блокадном Ленинграде, театры работали". Также он выразил недоумение, почему в таком случае продолжает функционировать метро, где людей значительно больше.

Как сообщало Накануне.RU, с 17 марта и до особого распоряжения все посетители здания администрации Екатеринбурга будут проходить процедуру контроля температуры тела. Также они будут обязаны обрабатывать руки антисептическим гелем.