Выставку "Иннопром" решили не отменять из-за коронавируса

Выставку "Иннопром" решили пока не отменять. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил замгубернатора Свердловской области Павел Креков. По его словам, сейчас все планы в силе, в дальнейшем все будет зависеть от ситуации.

Ранее, напомним, стало известно, что Россия ограничивает въезд иностранцев на свою территорию с 18 марта, предварительно, по 1 мая 2020 года. Ограничение на въезд не будет применяться в отношении дипломатов, водителей грузовиков, перевозящих товары, а также на проживающих в России граждан. Кроме того, в Свердловской области ограничены мероприятия по максимальной численности участников - в одном месте могут собираться до 1000 человек.

Выставка "Иннопром", собирающая десятки тысяч посетителей из более чем 20 стран мира и 60 регионов России, запланирована на 7-10 июля 2020 года. Партнером "Иннопрома" 2020 должна стать Италия - на сегодня лидер по заражению коронавирусом: 27 тыс. 980 заболевших, 2 тыс. 158 погибших.