27 Сентября 2020
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Общество Свердловская область Ямало-Ненецкий АО
врачи (2011) | Фото:surgicalimagesomaha.blogspot.com/

В Екатеринбурге госпитализируют четырёх пассажирок поезда Москва – Новый Уренгой, ехавших вместе с больной коронавирусом

Врачи госпитализируют четырёх жительниц Екатеринбурга, которые ехали в поезде Москва – Новый Уренгой, у пассажирки которого подтвердился коронавирус, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее стало известно, что результаты обследования на коронавирус вахтовиков, прибывших в регион поездом Москва – Новый Уренгой, оказались отрицательными. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов ввёл в регионе режим повышенной готовности.

"Из поезда Москва – Новый Уренгой, в котором ехала девушка, больная коронавирусом, вместе с ней высадили четырёх жителей Екатеринбурга (две мамы и две дочки). Они активно отказывались от госпитализации, но сегодня их госпитализируют", - сказал на пресс-конференции глава свердловского областного управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.

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В Екатеринбурге госпитализируют четырёх пассажирок поезда Москва – Новый Уренгой, ехавших вместе с больной коронавирусом

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Теги: поезд, Москва - Новый Уренгой, госпитализация



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