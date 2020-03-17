В Екатеринбурге госпитализируют четырёх пассажирок поезда Москва – Новый Уренгой, ехавших вместе с больной коронавирусом

Врачи госпитализируют четырёх жительниц Екатеринбурга, которые ехали в поезде Москва – Новый Уренгой, у пассажирки которого подтвердился коронавирус, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее стало известно, что результаты обследования на коронавирус вахтовиков, прибывших в регион поездом Москва – Новый Уренгой, оказались отрицательными. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов ввёл в регионе режим повышенной готовности.

"Из поезда Москва – Новый Уренгой, в котором ехала девушка, больная коронавирусом, вместе с ней высадили четырёх жителей Екатеринбурга (две мамы и две дочки). Они активно отказывались от госпитализации, но сегодня их госпитализируют", - сказал на пресс-конференции глава свердловского областного управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.