27 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
коронавирус (2020) | Фото: www.instagram.com/pushkino_rb

Врач объяснил, почему на коронавирус не проверяют всех подряд: "Так эффективнее"

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских рассказал, почему на коронавирус не проверяют всех подряд. Как передает корреспондент Накануне.RU, по его словам, практика показала, что наиболее эффективной является проверка людей из группы наибольшего риска.

Козловских рассказал, что в аэропорту проверку проходят рейсы из неблагополучных по коронавирусу стран Италия, Испания, Южная Корея, Китай, Франция, Германия, Иран. Вернувшиеся оттуда пассажиры переходят на домашний карантин, находятся под наблюдением и сдают анализы.

Сейчас под наблюдением 422 человека, их них: 357 граждане РФ, 45 Китая, 7 Южной Кореи, 10 - из Италии. Остальные их других стран. Подозрительным считается совпадение двух факторов - симптомы ОРВИ и недавнее нахождение в "опасной" стране либо контакт с подозрительными по коронавирусу.

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Врач объяснил, почему на коронавирус не проверяют всех подряд: "Так эффективнее"

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Теги: коронавирус, карантин, проверка



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