Правительство сегодня расскажет Путину, как собирается ликвидировать последствия кризиса

Владимир Путин во вторник, 17 марта, проведет совещание с правительством РФ. Заявленная основная тема встречи – ситуация с жильем в стране, но кабмин явно обсудит и положение экономики, а также оперативную сводку по коронавирусу.

Так, президенту могут представить план первоочередных мер по стабилизации экономики. Накануне сразу нескольким министерствам было поручено разработать эти меры.

Например, планируется создать резервный фонд в 300 млрд руб. для ликвидации последствий воздействия коронавируса на экономику. При этом до сих пор не известно, какие меры намерен предпринять Центробанк. Ожидается, что на совещании выступит и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. 20 марта должен состояться совет директоров ЦБР, на котором будет решаться судьба ключевой ставки на ближайшее время.

Между тем, другие государства анонсируют планы по поддержке экономики в условиях эпидемии коронавируса. Так, Новая Зеландия направит на стимулирование экономики более $7 млрд. Министерство финансов Японии рассматривает целый пакет мер – от снижения налогов до послабления регулирования.