В Тарко-Сале произошел пожар в детском саду

В Тарко-Сале накануне вечером произошел пожар в детском саду на ул. Строителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Вызов спасателей произошел в 16.44, в 17.12 пожар был ликвидирован. В тушении пожара были задействованы 16 человек личного состава и пять единиц спецтехники МЧС. Огнем повреждено свайное поле на площади пять "квадратов".

Пожарные выясняют причины пожара и ущерб.

Из детского сада были эвакуированы 36 воспитанников и персонал. Их перевели в соседний корпус.

По информации "Север-Пресс", пожар произошел в время выполнения сварочных работ.