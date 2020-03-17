Чемпионат России по биатлону, который должен был пройти в Ханты-Мансийске, перенесён из-за коронавируса

Перенесён чемпионат России по биатлону, который должен был пройти в Ханты-Мансийске, сообщили Накануне.RU в Союзе биатлонистов России.

"Союз биатлонистов России официально уведомляет о том, что в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) чемпионат страны в Ханты-Мансийске (26 марта – 2 апреля) в запланированные сроки проводиться не будет. Это же касается и первенства страны среди юниоров. О сроках проведения указанных соревнований будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении СБР.

Напомним, ранее Союз биатлонистов России и Росгвардия договорились о порядке использования расположенных в городах стрельбищ. В частности, снят запрет на работу такого объекта в Ханты-Мансийске.