27 Сентября 2020
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Союз биатлонистов России, СБР (2018) | Фото: biathlonrus.com

Чемпионат России по биатлону, который должен был пройти в Ханты-Мансийске, перенесён из-за коронавируса

Перенесён чемпионат России по биатлону, который должен был пройти в Ханты-Мансийске, сообщили Накануне.RU в Союзе биатлонистов России.

"Союз биатлонистов России официально уведомляет о том, что в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) чемпионат страны в Ханты-Мансийске (26 марта – 2 апреля) в запланированные сроки проводиться не будет. Это же касается и первенства страны среди юниоров. О сроках проведения указанных соревнований будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении СБР.

Напомним, ранее Союз биатлонистов России и Росгвардия договорились о порядке использования расположенных в городах стрельбищ. В частности, снят запрет на работу такого объекта в Ханты-Мансийске.

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Чемпионат России по биатлону, который должен был пройти в Ханты-Мансийске, перенесён из-за коронавируса

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Теги: Союз биатлонистов России, коронавирус, чемпионат, первенство



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