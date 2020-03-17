27 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
(2005) | Фото: www.newizv.ru

В Свердловской области свирепствуют ОРВИ и грипп. "Но не коронавирус"

В Екатеринбурге произошел рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на пресс-конференции рассказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. По его мнению, виновата в такой ситуации теплая зима, а не новый коронавирус.

Креков отметил, что медикаменты в больницах и аптеках имеются в достаточном количестве. Он рассказал, что на прошедшем накануне заседании с главами муниципальных образований области было принято решение дезинфицировать не только наземный общественный транспорт, но и метро, торговые центры, и подъезды. Работы в подъездах возложены на минЖКХ.

Со вчерашнего дня также ужесточены ограничения количества людей на мероприятиях с 5000 до 1000 в Екатеринбурге.

Заместитель областного министра здравоохранения Ирена Базите сообщила, что в регионе сформирован запас стратегических средств: запасено 2 млн масок, 12 тыс. респираторов, 2,5 тыс. костюмов защиты, есть неснижаемый запас - 500 тыс. масок, 2 тыс. респираторов и около 1 тыс. костюмов. Медикаментов и лекарств в аптеках хватит на два месяца, а дезинфицирующих средств на два-три месяца.

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В Свердловской области свирепствуют ОРВИ и грипп. "Но не коронавирус"

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Теги: орыи, грипп, коронавирус



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