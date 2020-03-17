В детсадах Екатеринбурга отказались от карантина, а мэрия перешла на особое положение

Детские сады Екатеринбурга не будут закрывать на карантин из-за коронавируса. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, с сегодняшнего дня планировалось переводить всех школьников уральской столицы на дистанционное обучение, а детские сады закрывать на карантин до особого распоряжения. Однако в последних такие мероприятия вводиться не будут.

"Детские сады будут работать в штатном режиме. Карантинные мероприятия там будут, как и прежде, вводиться только в тех случаях, если уровень заболевших детей по ОРВИ и гриппу превысит 20% от общего количества", - пояснили в мэрии.

Также в дошкольных образовательных учреждениях будет усилен противоэпидемиологический режим.

Кроме этого, с 17 марта и до особого распоряжения все посетители здания администрации Екатеринбурга будут проходить процедуру контроля температуры тела и должны обрабатывать руки антисептическим гелем.

В мэрии заявили, что эта процедура обязательна для всех. Охранники на входах в здание встречают посетителей в масках и постоянно меняются.

Напомним, ранее в Свердловской области был введен запрет на проведение массовых мероприятий.