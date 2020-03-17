27 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Идрис Эльба (2018) | Фото:People.com

"Это отстой": актеры Идрис Эльба и Кристофер Хивью заразились коронавирусом

В полку актеров, заразившихся коронавирусом COVID-19, прибыло. На прошлой неделе стало известно о болезни Тома Хэнкса и его жены Риты Уилсон, накануне об инфицировании рассказала актриса Ольга Куриленко, а теперь вирус обнаружен у 47-летнего Идриса Эльбы и 41-летнего Кристофера Хивью.
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Британец Эльба, известный по фильмам "Рок-н-рольщик", "Прометей" и трилогии "Тор", сообщил о своем заболевании в микроблоге: "Этим утром я узнал результат своего теста на COVID-19 – он был положительным. Я чувствую себя хорошо, у меня пока нет симптомов, но я был изолирован. Оставайтесь дома, люди, и будьте прагматичны. Я буду держать вас в курсе того, как у меня дела. Без паники".

Затем Эльба опубликовал видео, в котором рассказывает, что его обследовали после контакта с человеком, анализы которого также оказались положительными.

Британские СМИ пишут, что за несколько дней до постановки диагноза Эльба был замечен на благотворительной акции WE Day в Лондоне. На ней он общался с женой канадского премьер-министра Софи Трюдо, у которой на прошлой неделе тоже был выявлен коронавирус.

"Это отстой, - признается Эльба. – Послушайте, дело серьезное. Сейчас самое время подумать о социальном дистанцировании, мытье рук".

Норвежский актер Кристофер Хивью, хорошо известный по роли Тормунда из "Игры престолов", также заболел коронавирусной инфекцией, о чем он сообщил в Instsagram. "Извините, я сегодня сделал анализ на коронавирус, и он оказался положительным. Я и моя семья самоизолируемся дома на такое время, которое потребуется для выздоровления. У нас хорошее здоровье. У меня ощущается только легкий озноб", - написал актер.

Позже он добавил: "У нас все хорошо. Мы сообщили всем нашим родственникам, коллегам. Прозрачность – это, пожалуй, лучшее, что сейчас может быть. Если вы себя чувствуете плохо или думаете, что вам стоит сдать анализы – сделайте это".

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"Это отстой": актеры Идрис Эльба и Кристофер Хивью заразились коронавирусом

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Теги: идрис эльба, коронавирус, кристофер хивью, covid-19



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