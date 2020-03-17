27 Сентября 2020
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Юрий Гагарин (2018) | Фото:

День космонавтики в этом году могут перенести на осень из-за коронавируса

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля Кремль переносить не собирается, а вот мероприятия в честь Дня космонавтики, отмечаемого 12 апреля, могут отменить. Точнее – перенести на осень.

В этом году из-за коронавируса День космонавтики может быть перенесен на 4 октября – годовщину запуска первого искусственного спутника Земли, передает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. 12 же апреля – годовщина первого полета человека в космос – слишком "близко" к 10 апреля, именно до этого числа пока действует запрет на проведение массовых мероприятий в Москве, который подписал накануне Сергей Собянин.

Напомним, в связи с повышенной опасностью распространения коронавируса COVID-19, в столице запретили массовые мероприятия в зданиях с числом участников более 50 человек, на открытом воздухе – с любым числом участников.  

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для общероссийского голосования даты, альтернативные 22 апреля, пока не рассматриваются. Источник издания "Медуза" накануне утверждал, что Путин все-таки перенесет голосование, называлась даже дата – 12 июня. Но позже Песков опроверг эту информацию.

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День космонавтики в этом году могут перенести на осень из-за коронавируса

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Теги: день космонавтики, перенос, общероссийское голосование, коронавирус в россии, коронавирус, covid-19



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