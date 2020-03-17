27 Сентября 2020
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Политика В России
Михаил Мишустин (2020) | Фото: kremlin.ru

В Госдуме хотят спросить с Мишустина за правительство Медведева

Депутаты Госдумы составили список письменных вопросов для действующего премьер-министра России Михаила Мишустина перед его отчетом о работе правительства по итогам прошлого года.

Больше всего вопросов у партии "Единая Россия", которую возглавляет экс-глава кабмина Дмитрий Медведев. Депутаты фракции критикуют в своих вопросах ход реализации национальных проектов. Народных избранников интересует, каковы причины недорасходования выделенных бюджетных средств.

У фракции КПРФ вдвое меньше вопросов. Коммунисты спрашивают, что намерен предпринять кабмин, чтобы остановить рост налога на недвижимость для предприятий, критикуют централизацию налоговых доходов регионов, отмечая рост долговой нагрузка в регионах. Коммунистов также волнует ухудшение отношений с союзной Белоруссией.

Депутаты ЛДПР хотят знать, когда правительство вернет индексацию пенсий работающим пенсионерам, а "Справедливую Россию" — вопрос об уменьшении размеров дорожных знаков, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось ранее, Мишустин равноудален от политических и бизнес-группировок, хорошо понимает ситуацию в разных отраслях, тесно работал с силовиками, умеет решать конкретные задачи, а также налаживать отношения, характеризует его чиновник администрации президента, у него есть авторитет на международных площадках, в том числе ОЭСР.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов не смог внятно ответить на вопрос в Госдуме, касающийся индексаций пенсий работающим пенсионерам. Депутат Валерий Гартунг напомнил, что несколько лет назад Силуанов давал слово вернуться к этому вопросу "если появятся доходы", передает корреспондент Накануне.RU.

"Действительно, этот вопрос мы поднимали несколько лет назад. Сейчас индексируется пенсия неработающим пенсионерам, ресурсы направляются также на реализацию послания президента. Будем рассматривать вопрос об индексации работающим пенсионерам исходя из роста доходов работающих пенсионеров, доходы действительно растут", - не слишком внятно ответил министр, так и не прояснив, будут ли индексироваться пенсии данной категории граждан.

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В Госдуме хотят спросить с Мишустина за правительство Медведева

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Теги: Мишустин, Медведев, Госдума



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