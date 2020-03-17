Размер югорского семейного капитала увеличен до 150 тысяч рублей

Правительство Югры одобрило увеличение семейного капитала в регионе.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте общественных связей региона, теперь его размер увеличен с 116 тыс. 92 руб. до 150 тыс. руб. Его могут получить семьи, семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или усыновлен третий или последующий ребенок.

Предоставление семейного капитала осуществляется с 2021 года. Ежегодное число получателей поддержки составляет 3386 человек.

С 2013 года средствами югорского семейного капитала воспользовались более 16 тыс. семей.