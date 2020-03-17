Губернатор Югры возглавила оперативный штаб по коронавирусу

В Югре утвержден состав оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте общественных связей региона, это сделано в целях повышения оперативности в принятии решений. Штаб возглавит губернатор автономного округа Наталья Комарова.

Его состав усилен за счет экономического блока и руководителей федеральных органов исполнительной власти, расположенных на территории региона.

Не позднее 18 марта штаб, в случае необходимости, предложит правительству региона решения, направленные на защиту здоровья граждан, качество их жизни, сопровождение предпринимательской деятельности с минимальными негативными последствиями.

Тем временем, в Югре обследуют пассажиров, которые ехали в одном вагоне с человеком, больным коронавирусом. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

По данным управления, у пассажира по выходу из поезда и после обращения за медпомощью обнаружен коронавирус. Номер поезда, направление и город, где сошел пассажир, при этом не сообщаются.

В настоящее время все пассажиры, которые ехали вместе с ним и вышедшие на станциях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, взяты на учет эпидемиологами и под медицинское наблюдение.

При этом Роспотребнадзор уточняет, что "в Югре лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции нет".

Напомним, как сообщалось ранее, в Югре проверяли на коронавирус норвежского спортсмена, участвующего в соревнованиях, однако тревога оказалась ложной.