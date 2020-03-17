27 Сентября 2020
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Наука и техника В России
луна полнолуние суперлуние (2019) | Фото: Накануне.ru

Россия в 2021 году запустит космический аппарат к Луне

Запуск первого за 45 лет российского космического аппарата на Луну запланирован на 1 октября 2021 года.

Как сообщил руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов, аппарат получил название "Луна-25". Для посадки выбраны два района в окрестности лунного южного полюса.

Как ожидается, после прилунения аппарат проведет научные исследования свойств и состава грунта, измерит его механические характеристики, исследует полярную экзосферу Луны.

До сих пор в полярной области посадок никто не производил. Все советские и американские миссии, а также аппараты других стран, совершали посадки на умеренных широтах или в районе экватора.

Последней советской межпланетной автоматической станцией стала "Луна-24", которую запустили в 1976 году, сообщает РИА "Новости".

Ранее специалисты РКК "Энергия" предложили новую концепцию транспортной системы для освоения Луны, независимую от американской окололунной станции Deep Space Gateway.

Система под названием "Рывок-2" является продолжением проекта "Рывок", который предусматривал доставку космонавтов на Луну с МКС. Для этого было необходимо промежуточное звено в виде окололунной станции Lunar Orbital Platform-Gateway, предложенной США.

В новой концепции такой необходимости не будет. В качестве средства перемещения экипажа предлагается многоразовый лунный корабль с возможностями прямой посадки на поверхность Луны.

Запускать корабль предлагается с помощью ракеты-носителя "Ангара-А5".

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Россия в 2021 году запустит космический аппарат к Луне

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Теги: Луна, космос



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Ранее 29.04.2020 03:03 Мск Названы сроки посадки первой российской станции на Луну

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