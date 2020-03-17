27 Сентября 2020
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Наука и техника За рубежом
Xiaomi (2014) | Фото:

Смартфоны Xiaomi стали взрываться

Смартфон Xiaomi Redmi Note 7 Pro загорелся в кармане владельца из Индии, после чего произошел взрыв устройства.

Мужчина сообщил, что шел на работу, когда почувствовал жжение в кармане брюк, в котором лежал девайс. Он извлек телефон, который уже начал полыхать. Через несколько секунд раздался хлопок.

Компания объяснила возгорание гаджета его физическими повреждениями и обвинила владельца в поломке. Кумар рассказал, что замена устройства на новое обошлась ему примерно в половину стоимости девайса, сообщает Lenta.ru.

Напомним, несколько лет назад Samsung посоветовал своим пользователям отключить смартфоны Galaxy Note 7 – они могут самовозгореться.

Как говорится в сообщении на сайте производителя, компания продолжает расследовать инциденты, которые были связаны с флагманской моделью. Samsung обратился к дилерам с просьбой прекратить продажи и обмены смартфонов Galaxy Note 7, а также рекомендовал пользователям "отключить питание и прекратить использование устройств".

Причиной расследования стали случаи возгораний смартфонов во время подзарядки. Большинство ЧП зарегистрировано в США – пять инцидентов. Еще по одному случаю произошло в Южной Корее, Китае и на Тайване.

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Смартфоны Xiaomi стали взрываться

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Теги: Xiaomi, телефон



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