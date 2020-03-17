27 Сентября 2020
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Экономика В России
рубли, деньги (2015) | Фото: gazetafinansowa.net

В России начали расти ставки по вкладам

Из-за падения курса рубля и роста доходности долговых инструментов, некоторые российские банки решили увеличить ставки по вкладам.

Другие финансовые учреждения ждут решения по ключевой ставке регулятора на заседании, которой произойдет в конце недели.

По словам экспертов, серьезных оснований для изменения ставок по вкладам нет, поскольку нынешняя девальвация не может сравниваться с событиями 2014 года.

Ставки по депозитам увеличил "Дом.РФ", "Локо-банк", Инвестторгбанк и Транскапиталбанк запустили новые рублевые вклады с повышенными ставками.

При этом ВТБ, Промсвязьбанк и МКБ не планируют менять ставки по вкладам, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, доля средств физических лиц на текущих счетах, а не во вкладах в российских банках в 2019 году достигла 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.

Это рекорд как минимум с 2010 года, сообщает РБК со ссылкой на исследование Альфа-банка. Эксперты объясняют это перетоком денег с депозитов и невозможностью открывать вклады в евро.

В абсолютном выражении объем средств на текущих счетах достиг 8 трлн руб., что на 19,4% больше остатков по итогам 2018 года.

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В России начали расти ставки по вкладам

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Теги: вклады, банки, рубль



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