Исследование: дети оказались скрытыми разносчиками коронавируса

Эксперты из Китая выяснили, что у детей, зараженных коронавирусом, в большинстве случаев проявляются лишь слабые симптомы заболевания.

В то же время они оказались скрытыми разносчиками вируса, даже если у них нет видимых признаков заболевания. Специалисты проанализировали данные о 745 детях. Всего у 1,3% был выявлен коронавирус, при этом ни у одного не наблюдались тяжелые симптомы.

Кроме того, рентгенография не показала признаков пневмонии ни у одного из детей. Однако при этом дети могли заражать других детей в течение более длительного периода времени, чем предполагалось ранее, сообщает Lenta.ru.

Тем временем, Россия ограничит въезд иностранцев на свою территорию.

Это произойдет с 18 марта. Ограничение будет действовать по 1 мая 2020 года, говорится в сообщении на сайте кабмина.

Ограничение на въезд не будет применяться в отношении дипломатов, водителей грузовиков, перевозящих товары, а также на проживающих в России лиц.

Как сообщалось ранее, специалисты заявили, что загрязнение воздуха от сжигания автомобильного топлива является одной из причин высокой смертности от коронавируса.

Европейский альянс общественного здравоохранения предупредил, что загрязненный городской воздух, который вызывает гипертонию, диабет и респираторные заболевания, может привести к увеличению общей смертности от COVID-19.

Хотя в настоящее время нет доказанной связи между смертностью от коронавируса и загрязнением воздуха, исследование вспышки атипичной пневмонии в 2003 году показало, что пациенты в регионах с умеренным уровнем загрязнения воздуха умирали на 84% чаще, чем больные, живущие в местности с низким уровнем загрязнения воздуха.