27 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Высокая смертность от коронавируса связана с загрязнением воздуха

Специалисты заявили, что загрязнение воздуха от сжигания автомобильного топлива является одной из причин высокой смертности от коронавируса.

Европейский альянс общественного здравоохранения предупредил, что загрязненный городской воздух, который вызывает гипертонию, диабет и респираторные заболевания, может привести к увеличению общей смертности от COVID-19.

Хотя в настоящее время нет доказанной связи между смертностью от коронавируса и загрязнением воздуха, исследование вспышки атипичной пневмонии в 2003 году показало, что пациенты в регионах с умеренным уровнем загрязнения воздуха умирали на 84% чаще, чем больные, живущие в местности с низким уровнем загрязнения воздуха, сообщает Lenta.ru.

Как сообщалось, вакцину от коронавируса могут начать применять в России в середине 2021 года, сообщили в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА России.

На ее создание уйдет около 18 месяцев. Уточняется, что согласно российскому законодательству вакцина должна быть зарегистрирована как лекарство и иметь регистрационное удостоверение. Таким образом, вакцину удастся разработать к середине 2021 года.

Созданная вакцина от коронавируса, как ожидается, будет применяться для людей разных возрастов.

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Высокая смертность от коронавируса связана с загрязнением воздуха

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Теги: коронавирус, пневмония



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