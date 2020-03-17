Российским регионам поручено сделать двухмесячный запас продуктов

Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев поручил регионам обеспечить запасы основных категорий продуктов на два месяца.

По сообщению пресс-службы министерства, при этом должна быть возможность дополнительного увеличения производства в сжатые сроки. Пока ситуация стабильна, но Минсельхоз намерен обеспечить устойчивость отрасли "в условиях волатильности на глобальном финансовом рынке", следует из сообщения.

Созданный в ведомстве оперативный штаб будет контролировать и мониторить ситуацию на продовольственных рынках.

Как сообщалось, Минпромторг запросил у Ассоциации компаний розничной торговли и Союза независимых сетей данные о том, на сколько дней у магазинов хватит запасов социально значимых товаров и как быстро они смогут нарастить поставки этих товаров в случае непредвиденных обстоятельств

Минпромторг запросил данные о сырокопченых колбасах, рыбных и мясных консервах, говядине, свинине, курятине, подсолнечном и сливочном масле, молоке, яйцах, сахаре, соли, рисе, пшене, гречке, картофеле, капусте, моркови, заменителях грудного молока и других продовольственных товарах.

Напомним, торговые сети и онлайн-магазины России зафиксировали рост спроса на крупы, макаронные изделия и средства гигиены.

Это происходит на фоне сообщений о распространении в мире коронавируса, а также ослабления курса рубля. Как говорят представители ретейлеров, на складах товара достаточно, а дефицита не предвидится.